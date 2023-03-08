Netflix近期推出《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，揭露韓國4名邪教教主的故事，其中又以「攝理教」的教主鄭明析最引人注目，他因長年以宗教之名性侵及綁架來自亞洲各地的多名女信徒，就連台灣也出現許多受害者，鄭明析荒淫的程度讓許多人看了瞠目結舌，引起網友瘋狂討論。而製作《以神之名》的製作人趙成賢（PD）近日接受媒體採訪，透露拍攝過程的內幕，以及其中的困難與危險，再度讓不少人感到吃驚。

趙成賢7日登上廣播節目採訪時透露，起初《以神之名》是由MBC電視台製作及播放，但因為擔心MBC會遭到攝理教教方及信徒們騷擾及攻擊，最後才決定改由境外串流平台Netflix以投資方式進行拍攝。但趙成賢也無奈坦承，在拍攝的過程中其實遇到許多危險，這是他當製作人15年來，第一次在車裡準備護身用的鐵棒及電擊棒，因為在他拍攝紀錄片的2年期間，持續遭人惡意跟蹤。

趙成賢透露有一次他在回家的路上，發現自己被一台車跟蹤了近半小時，他只好故意將車子開到其他停車場，確定跟蹤者沒有繼續跟上才折返回家；其中一名來自香港的紀錄片受訪者葉萱（Maple），在飛往韓國受訪前，因屢遭信徒阻擋搭機而更改了三次機票，就連其他受訪者也備受監視，甚至在下雨天時還收到信徒傳來「你也在看窗外嗎」等恐怖訊息。

但明明拍攝行程都有徹底保密，因此在不斷被跟蹤、威脅後，趙成賢也壓力大道開始懷疑製作組內是否混入教徒，而故意放出假消息，並用各種方法阻擋教徒影響拍攝。趙成賢甚至爆料鄭明析方還寄信到Netflix威脅，宣稱他們只要公開紀錄片，就會發起「取消訂閱Netflix」的活動抵制節目。

而面對外界質疑《以神之名》的紀錄片太過詳細描述女信徒被性侵的過程，趙成賢也嚴肅回應，他希望大家都能認知這是一個發生家某家女兒身上的真實事件，而且片中提及的內容還不到真實受害者所遭遇的10分之1；而且當紀錄片上線以後，還出現不少被害者主動聯絡他們更多誇張的事件，認為片中省略掉太多內容，她們更恨不得將鄭明析的惡行全部公諸於世。而趙成賢也預料到影片公開後會有觀眾感到不適，因為就連製作組的工作人員拍攝回來後，都會受到很大的精神衝擊，還有人因此病倒，但他們已經盡所能透露能講的內容了。

事實上，自從《以神之名》的紀錄片上線後，攝理教就曾對外表示內容全非事實，更向法院申請禁止上線的假處分，但最後遭法院駁回，引起外界對攝理教撻伐。

나는 신이다 방영 후 신변의 위협을 느끼고 있는 담당 PD pic.twitter.com/lyDjRSSzzM — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) March 8, 2023

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