警方除將武女姊弟帶回派出所，並將王姓男客查獲到案。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄博愛一路一間越南餐廳今日深夜爆發店家和酒客肢體衝突，警方獲報後立刻趕到現場，並協助傷者就醫，警方調查，起因為王姓男客要求陪侍飲酒，但遭武姓女老闆拒絕，雙方發生口角，就連女老闆的弟弟也加入戰局，最後竟拿椅子互丟，除雙雙掛彩，也互提傷害告訴。

經警方調查，33歲的王姓男顧客8日深夜12點多時到三民區博愛一路一間越南餐廳消費時，要求陪侍飲酒，但37歲的武姓女老闆表示該店僅為單純用餐場所，雙方因此發生口角，雖然王男的友人想勸阻，但仍擋不了，最後武女的29歲弟弟也加入戰局，3人竟以椅子相互丟，造成武男頭痛送醫院就診留院觀察，王男右手臂輕微擦挫傷。

三民一分局獲報到現場已無衝突情事，顧客於爭執後已搭車離開，並於案發後半小時內查獲到案。雙方互提傷害告訴，全案訊後依傷害罪移請高雄地檢署偵辦。

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