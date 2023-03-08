22歲男子李佳修去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，李還對處理員警咆哮作勢奪槍，大腿遭開2槍制伏，（本報資料照片）

22歲男子李佳修去年11月14日凌晨酒駕競速狂飆，行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重不治，李還對處理員警咆哮作勢奪槍，大腿遭開2槍制伏，檢察官訊後聲押李男獲准。台北地檢署8日偵結，依酒駕致死罪起訴李男，本案因符合《國民法官法》「故意犯罪因而發生死亡結果者」，成為北檢首起適用《國民法官法》案件。

另李男作勢奪取員警配槍，涉嫌妨害公務罪，因不屬於《國民法官法》案件，北檢另行起訴。

由於李男在押，北檢起訴後移審台北地院，台北地院今天下午2時將抽籤決定承審的合議庭。

警方調查，李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，4公里多的路只花4分鐘，可見速度之快。

李車行經行政院前的忠孝東路地下道時，沒注意前車減速，剎車不及追撞，造成前車駕駛王男傷重不治。

由於事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。

檢方認為，李男涉犯妨害公務、妨害公眾往來安全、酒駕致人於死等罪嫌重大，且有勾串之虞，訊後聲押禁見獲准。

事後因李男友人到場，推擠媒體阻撓採訪，警方查出部分人有竹聯幫背景，事後還循線破獲竹聯幫靜安會以及其成立的詐騙集團。

另王男母親得知兒子死訊悲痛不己，表示兒子獨自撫養1名年幼子女，面對未來徬徨無助，王男女友也稱2人已論及婚嫁，沒想到竟被無辜撞死，犯保協會將啟動「一路相伴」法律、經濟、心理等協助，協助王家走出失去親人的傷痛。

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