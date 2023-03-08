Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》近日上架，掀起大眾對韓國4大邪教的討論，其中「攝理教」教主鄭明析多次被指對信徒伸出魔爪，對象不乏大學生和年輕貌美的女性，還要求身高至少要170公分以上。據知，有次電視上報導有女學生不幸因火災過世，被視為救世主化身的他，卻脫口說出：「天啊！沒用到真的有夠可惜」，令人傻眼。

紀錄片《以神之名：信仰的背叛》近日在影音平台播映後，引來許多網友分享觀後感，其中攝理教的案件在港台都留下足跡，一名香港女星葉萱（Maple Yip）（韓文名：鄭秀晶）更在片中勇敢說出過去的不堪遭遇，說到難過處不禁淚如雨下，坦言非常後悔，昨(7日)鄭明析案件第4次開庭，葉萱的前男友也被請來出庭作證。

據《香港01》報導，葉萱前男友A男現身時坦言當年聽到女友被鄭明析性侵一事，隨即便建議葉萱要把最後一次對話錄下來，以備不時之需，因此葉萱才會握有和鄭明析發生關係的對話，事後葉萱把檔案的複製備份交給A男，請求男友幫她保管，A男更說，感覺當時葉萱已經被宗教嚴重洗腦，「不清楚鄭明析到底是性侵犯還是救世主」。

報導指出，去年10月4日鄭明析因涉嫌性侵和性騷擾被捕，而該案至少出現3名女子指控被鄭明析性侵，被告方則請來22位證人作證，大多數人口徑一致，都稱教會絕無性侵之事，法官認為證人數量龐大，不需要一一詢問，而鄭明析的居留期將在下月28日屆滿，法官表示會加快審訊速度，若確認鄭明析有罪，會在下月28日前正式宣布判刑。