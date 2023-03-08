新北巿新店的碧潭風景區是知名景點，而碧潭吊橋外的新店老街遊客也絡繹不絕，不過近來有人發現，老街從7日起變得空蕩蕩，攤商、遊客全部消失，好奇發生什麼事了。對此，有地方人士透露，攤商遭民眾檢舉，只能暫時先收起來。

一名網友在臉書社團「我們是新店人！好山好水，就是愛新店」貼出碧潭老街攤商全消失的街景照，大讚碧潭風景區終於恢復原本的模樣，「以後遊客可以輕鬆自在的走在街道上，欣賞碧潭的美」，但也有網友好奇，碧潭的老街攤販為何一夕消失。

有網友貼出碧潭吊橋外熱鬧的老街突然變回乾淨的街道。(翻攝自我們是新店人！好山好水，就是愛新店)

文PO出後，引起當地人熱議，有人認為老街是用來展示有規劃、具歷史意義的商家聚落，「那種占用人行道的路邊攤叫老街？笑死」、「人車爭道，行人地獄，店面攤商沒特色，沒人愛去」，還有人認為，「肯定水很深，因為這樣以後只有貴得要死的景觀餐廳可以吃」。

根據《聯合新聞網》報導，有地方人士表示，攤商遭民眾檢舉只好暫時收起來，預估短期內不會回來擺攤。新北市場處指出，該攤販集中區有列管，依新北市攤販整頓計畫要求限縮設攤面積，排列整齊，會不定期稽查。