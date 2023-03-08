台灣生物產業發展協會吳忠勳理事長表示，生物產協年度舉辦「傑出生技產業獎」，在歷經長達三個月的嚴謹評選過程，2022年度共有14家機構及產品技術脫穎而出，包含防疫抗疫題材、新藥研發、特用藥品、CDMO、創新醫材、AI醫材、綠色農漁業、循環經濟、健康食品等等，展現台灣生技產業多元發展實力及優異研發能量。除安排於BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會同步舉行頒獎典禮及發表，並蒙總統接見勉勵。

台灣生物產業發展協會獎章委員會主任委員－台北醫學大學張文昌教授指出，傑出生技產業獎期表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構，獎項評選作業分為初審、簡報審查、複審及決審等階段，並由產官學研各界專家成立評審團，依個別獎項之獎勵重點進行書面及現場評審。

獲獎廠商將可於今年7月生物產業協會與全球BIO生技協會合作舉辦之「BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」活動中，由政府首長頒獎，公開表揚；並可藉由盛大知名之國際展會平台，分享成功經驗、創新技術等，擴大企業之國際曝光度，百尺竿頭，更上一步。