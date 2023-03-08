據本展主辦單位表示，本屆有53個國家的1071家廠商參展，參展家數較上屆成長20%，展出面積達84,500平方公尺，參觀人數與上屆相比亦明顯增加，計有超過2萬人次買主參觀，其中60%為國際買主。紡拓會首度組團參加本展，為臺灣廠商提供一個新的平臺，將創新產品介紹給買主，使其了解臺灣機能性紡織品的優勢及品質，進而建立雙方合作新契機，使臺灣廠商成為各大狩獵服飾品牌可靠的合作夥伴。

為提升臺灣紡織優質形象與業者參展效益，紡拓會接受經濟部國際貿易局委託辦理之「紡織品整合行銷與商機開發計畫」 於本展設立臺灣精選紡織品專區，將臺灣紡織業者之百餘項產品以 Hunting、Outdoor 及 Security/Protective等三大主題展出，產品以符合戶外狩獵及安全防護等主題之機能性紡織品為主，凸顯我業者紡織研發實力與創新優勢，有效協助臺灣廠商進行推廣，吸引國際品牌如德國Blaser Group、英國Air Arms、西班牙Hispania及美國Truetimber等買主到場參觀，並對精選專區的導引效果讚譽有加。