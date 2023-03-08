大同大學應外系助理教授李郁芬帶領系上團隊，與線上遊戲學習平台「PaGamO」合作，還沒畢業就有成果。團隊成員之一、大四生張仕泓說，作品上線又出書，很有成就感。當實習場所的小學生發現他是「PaGamO」作者之一時，「我感受到學生的崇拜」。

「PaGamO」是時下熱門學習平台，提供國中小學免費題庫。大同應外系團隊參與「1200個必備單字」專案，從挑單字、出題目、製作音檔圖片到試玩、抓錯，每一步都相當謹慎。過程中，張仕泓特地把自己讀國小時的英文課本找出來，「要給小朋友看的，一定要零錯誤」。

張仕泓計劃畢業後投入外語教學，他說，生出一個英文教學作品，除了學以致用，更有「活用所學」的驚喜。平常在補習班教英文的羅尹凡說，幫學生挑選適合的單字編成教材，是很特別的經驗。「不過校對實在太痛苦了」，這是兩人的共同心得。

李郁芬強調，希望學生把知識轉化為職場戰鬥力」，因為「應用外語」不只是學習語文，更是用來賺錢的能力。她欣賞同學腳踏實地，「學生把所學應用在實務上，不斷學習」。