秦姓女子取得保母執照2、3個月後即經介紹至豪宅，以計次方式擔任保母，後來到台北市公託任職，她替1歲6月的幼童盥洗時多次毆打，刑事部分，秦女遭判處可易科罰金之刑6月確定，民事部分，台灣高等法院判決秦女、公托應連帶賠償37萬715元。可上訴。

秦女是北市社區公共托育家園的托育人員，從事照顧幼童等工作，2018年10月15日秦女因見幼童在用餐時不慎弄髒衣服，欲將幼童抱入淋浴間內為其盥洗時，先徒手拍打其臀部、腿部、頭部、拉扯左手臂。

秦女從後拍打幼童頭部後方，旋以右手抓住其肩膀及腋下，將幼童從公托之淋浴隔間內拎出，褪去幼童尿布而幫其擦拭時，再以右手快速揮打其臉部附近，造成幼童。

刑事部分，法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將秦女判處有期徒刑6月，可易科罰金，民事部分，幼童父親提告求償，台北地院判決秦女、公托應連帶賠償幼童37萬元，上訴後，高院重新計算金額，改判賠37萬715元。