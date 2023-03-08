光學元件廠亞光(3019)及聯一光(3441)公布2022年財報，其中亞光2022年稅後盈餘9.24億元，年減38.4%，每股盈餘為3.29元；聯一光2022年稅後盈餘為1億元，年增2.97倍，每股盈餘為2.52元。