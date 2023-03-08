受到終端市場需求疲弱影響，亞光及聯一光2022年第4季營運均受到影響，其中亞光2022年第4季稅後盈餘為1.11億元，季減75.67%，累計2022年合併營收190.77億元，年減9.1%，營業毛利為37.61億元，合併毛利率為19.71%，年減0.96個百分點，營業淨利為13.35億元，營業淨利率為7%，年減2.75個百分點，稅後盈餘為9.24億元，年減38.4%，每股盈餘為3.29元。
亞光董事會決議每股配息1.9元，以3月7日收盤價72.4元估算，殖息率為2.62%。
聯一光2022年第4季稅後盈餘為513萬元，季減86.26%，累計2022年合併營收為4.32億元，年減5.89%，營業毛利為1.81億元，合併毛利率為41.93%，年增15.08個百分點，營業淨利為8213萬元，營業淨利率為19%，年增11.92個百分點，稅後盈餘為1億元，年增2.97倍，每股盈餘為2.52元。
聯一光董事會決議配息1.5元，以3月7日收盤價44.9元估算，殖息率為3.34%。
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