周二的重挫使道瓊指數今年來由紅翻黑，下跌約0.9%。標普500指數和那斯達克指數今年以來分別上漲約3.8%和10.2%。

周五將發布備受關注的美國2月非農就業報告，這是影響聯準會升息路徑的關鍵數據之一。路透社調查顯示，受訪經濟學家預期美國2月增加20萬人就業，較1月意外暴增51.7萬人大幅縮水。

紐約證券交易所下跌與上漲數比為4.00：1。那斯達克下跌與上漲數比為2.21：1。

標普500指數10檔創52周新高、9檔創新低。那斯達克指數55檔創52周新高、146檔創新低。

美國交易所成交量總計111.7億股，高於過去20日均量109.8億股。

★主要指數

道瓊指數跌574.98點或1.72%，收32,856.46點。

標普500指數跌62.05點或1.53%，收3,986.37點。

那斯達克指數跌145.40點或1.25%，收11,530.33點。

費城半導體指數跌32.17點或1.07%，收2,962.42點。

★消息

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在參議院銀行委員會表示，如果未來的經濟數據顯示需要採取更強硬的措施來抑制上漲的價格，那麼聯準會已準備好加大升息的步伐。鮑爾並表示，聯準會不會考慮改變其2%通膨目標，以及就業市場並未顯現經濟衰退即將到來。鮑爾周三將赴眾議院金融服務委員會備詢。

對近期利率走向較為敏感的美國2年期公債殖利率漲破5%，為2007年7月來首見。10年期公債殖利率尾盤從周一的3.983%跌至3.9696%，盤中一度漲4.53個基點，報4.003%。10年期與2年期債息的倒掛幅度來到約103個基點，為1981年9月22日以來首度突破100個基點。30年期債息從周一的3.912%下滑至3.8794%。

美元指數勁揚1.21%，報105.6。

聯準會可能加大升息力道，加上美元急升，周二紐約期油重挫3.58%，收在每桶77.58美元。布蘭特期油收跌3.36%，報每桶83.29美元。

根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch數據，在鮑爾發表談話後，操盤手大幅提高了對聯準會3月升息50個基點的押注，現在貨幣市場期貨預期升息2碼的可能性超過70%，遠高於周一預期的約31%。(2-1)