Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，儘管許多投資人本來就擔心聯準會考慮讓利率比先前預期升得更高、高利率維持的時間比先前預期更久，但直接從鮑爾口中聽到，與從數據推斷出來的感受還是有些不同。

50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，從風險報酬的角度來看，投資人必須重新計算他們以這個新模式進行投資的意願。 這是一種體悟，聯準會將變得較為偏向鷹派。

Comerica Wealth Management投資長認為John Lynch，由於就業和消費迄今仍然強勁，投資人本應預期鮑爾的語氣會更加強硬。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，雖然操盤手押注本月升息50個基點，但央行升息幅度最終仍將取決於即將公布的就業數據與通膨數據。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示，這是一個非常典型的避險日，鮑爾表示升息步伐可能加快，又再補一句最終利率可能必須向上調整，這足以讓風險資產暴跌。

★類股

標普500指數11大類股全跌，金融股跌2.54%，跌幅最大；其次為房地產類股跌2.51%。必需消費類股跌0.97%，受創最小；其次為通訊服務類股跌1.14%、科技類股跌1.26%，跌勢相對溫和。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫3.01%，報7,209.84。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.45%，微軟跌1.06%，亞馬遜跌0.21%，Alphabet跌1.34%，特斯拉跌3.15%，Meta跌0.21%，網飛跌1.14%。

道瓊指數成分股僅默沙東（Merck&Co）收高，終場微漲0.15%。 Walgreens Boots跌3.70%，跌幅最大；其次為開拓重工跌3.09%、高盛跌3.07%。

主要晶片股僅超微收高，終場上漲1.17%。德州儀器跌0.57%，輝達下跌1.11%，恩智浦跌1.41%，英特爾跌1.77%，應用材料跌1.83%，美光跌2.23%，高通跌2.63%。

★焦點股

Rivian Auto暴跌14.5%，該電動汽車製造商宣布擬出售價值13億美元的公司債，稱需求持續減弱和成本高漲使電動車製造業手頭現金緊絀的問題加劇。

Dick's Sporting Goods逆勢大漲11%，該零售商全年獲利預測超出華爾街預期，並將季度股利提高一倍多。

蝦皮母公司冬海集團（Sea Limited）飆漲21.78%，其去年第四季營收優於市場預期且意外轉盈。

特斯拉跌3%，儘管執行長馬斯克在投資人會議上表示，特斯拉已經有了明確的計畫，能以Model 3一半的成本生產較小型的車款，而這款小型車將幾乎完全採用自動駕駛模式。

蘋果收跌1.45%。根據官網，除了原本的午夜、星光、紅、藍、紫5種顏色，iPhone 14/14 Plus推出全新的黃色款，將於3月10日開放預購、14日開始出貨。

★台股ADR

台積電ADR跌0.81%，收88.85美元，換算台股價格為543.66元。

聯電ADR跌1.56%，收8.18美元，換算台股價格為50.05元。

日月光ADR收平，報7.38美元，換算台股價格為112.89元。

中華電信ADR漲或0.13%，收38.44美元，換算台股價格為117.6元。(2-2)