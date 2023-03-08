統一投信於逢甲大學開設的理財教育課程，於2月23日正式開課。由統一投信總經理董永寬，率領歷年獲獎無數的股票團隊，組成冠軍講師陣容，每堂課皆會由統一投信至少一位高階主管或專業經理人擔任講師。面對大部分都是投資新手的大學生，課程以基礎、實務到專題實作三階段進行，讓學生能夠由淺入深學習理財知識，最後達到靈活運用的目標。

2月23日首堂課程，董永寬以「小錢滾出大財富」為題，為學生講解基礎理財知識。俗話說：「時間就是財富」。即便是小額資金定期投入，只要選擇優質的主動式台股基金，經過高波動度的加乘和長期累積，以長期定期定額的投資方式，使投資人有機會在獲得優渥報酬的同時，又能透過攤平成本，降低投資風險。

研究員出身，目前擔任統一中小基金經理人的陳之硯，則是分享專業經理人在選股時，如何評價當下的股票價值及未來股價成長空間。他還以中美貿易戰為實例，講述當時的國際局勢變化，使部分產業股價受到重新評價，某些受惠股營收成長潛力甚至出現倍增現象。同時，他也分享了自己過去擔任研究員時，一天的實際工作內容，並介紹兩種研究員入門後的職涯發展路程。

全系列課程中，統一投信的冠軍講師團隊逐步教導學生，分析時下總經趨勢並制定相應的投資策略，及使用基金量身訂做資產配置組合。6月8日最後一堂課程，還會舉辦成果發表，學生能夠針對感興趣的題目進行報告，例如如何運用所學的財經知識尋找投資機會，或是分析基金投資特色及成長趨勢，最後由統一投信的講師團隊深入點評並給予直接指導。