台中港離岸風電風機水上基座，昨天被發現有具男性遺體，台中海巡隊已報請相驗，並進一步追查身分中。（民眾提供）

台中港離岸風場一處風機平台上，昨天被發現有一具男性遺體，台中海巡隊獲報到場追查，並將遺體運回台中市冰存，目前身分待查？台中海巡隊指出，風電公司說並沒有員工失蹤，因平台很高一般人不可能爬上去，男子身分待查？全案正由相關單位進一步調查中。

海巡署昨天接獲報案，於台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台，發現有一具男性的遺體，承攬商公司人員在此風機平台上發現遺體後立即通報。昨天中午12時30分，台中海巡隊PP-10080艇及台電公司「奔娜」風電工程船，返抵台中港泊靠4D碼頭，台中海巡隊值日室人員聯繫禮儀社協助處裡。

台中海巡隊三組人員，昨已對「奔」船日籍技師，即第一發現遺體人員做訪談筆錄，由風電公司翻譯人員陪同，目前仍未查出死者身分？現場依遺體外觀來研判，身亡時間應不久。遺體已運到台中市立殯儀館冰存，由台中海巡隊報請台中地方檢察署辦理相驗中。

台中海巡人員指出，因離岸風場的風機遠離岸際，平台很高，一般人不可能爬上去，全案正進一步追查是否有釣客落海，還是最近有翻船事件，落海人員爬上平台求救的可能性；死者身分及原由，尚待進一步調查釐清中。