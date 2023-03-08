自從疫情戴上口罩以來，不少女生都開始放棄了口紅、只化眼妝而已，轉而更著重因被口罩悶住的皮膚，所以百貨業者就在疫情期間發現，消費者以基礎保養品、眼妝為主，不過近日因著口罩令解封，口紅、底妝產品也隨之被帶動熱銷以外，特別在春季換季容易過敏的時候，所以像能更深入保養的美容導入儀、臉部按摩器等，同步也成為最近的熱銷品，現百貨也推出春季優惠，剛好讓消費者趁優惠為解封潮準備好新妝容。

Global Mall環球Online的Beutii LISSCODE 溫冷緊緻按摩儀LB-200，推薦價2980元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online的輝葉良品 迪芙洛爾-5 in 1天使之翼熱導按摩儀，原價1390元，優惠價1180元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的THE BODY SHOP 春季花妍底妝組，原價2210元、會員獨家價1400元。（Global Mall提供）

據Global Mall統計，自口罩解禁以來，彩妝商品，像唇膏、底妝、妝前保養品及腮紅銷量都明顯提升，業績成長近20%以外，熱賣商品包括滋潤型的護唇膏，還有像輕淡粉色調或百搭裸色，帶有蜜桃橘、玫瑰粉等色系唇膏最受歡迎，輕鬆能與各式妝容搭配，淡妝也可呈現自然好氣色，而粉底液、氣墊粉餅等則首選質地輕薄、具遮瑕力的產品。另外許多女性對於膚況、緊緻線條，因脫掉口罩後更為在意，帶動了臉部清潔、美容小家電熱銷，當中以多功能一機搞定、體積輕巧好上手最受喜愛；29日前線上下集結超過10大彩妝保養品牌推優惠7折起，美容導入儀、臉部按摩儀、潔膚機、粉刺機等也推出折扣，同時加碼推出環球Online推滿3500領券現折200。

京站的too cool for school粉粉嫩嫩便攜唇頰組，原價1960元，特價1280元。（京站提供）

京站的MAKE UP FOR EVER空氣粉餅磨皮組，原價4350元起，特價3415元起。（京站提供）

京站的SHISEIDO超進化絲絨緞光唇膏加紅妍肌活露5ml加妝前乳7ml，原價2316元，特價990元。（京站提供）

京站也統計底妝、彩妝都呈倍數成長，其中尤以唇膏銷售最佳，一天一櫃就能販售出上百隻，不管是水光或是霧面質地，甚至方便攜帶的彩妝組合都十分熱銷，像too cool for school粉粉嫩嫩便攜唇頰組，一次搞定唇頰妝品還享特價，另外疫情期間因口罩會導致悶痘、脫妝的粉底產品也因解封呈翻倍成長，像MAKE UP FOR EVER空氣粉餅磨皮組就享下殺；而本月京站每周五到周日都將推出「Q點成金，點數變現金」活動，全館單筆滿3000、卡友扣30點現抵300元。

大葉高島屋的嬌蘭Guerlain「貴婦奶油肌2.0組」，24K純金光粉底液35ml、保溼持妝凝露5ml、KISSKISS迷你唇膏，3700元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的Dior豐漾俏唇蜜，1350元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的Kanebo，單筆含巧色修姸精萃滿2000元，贈眼唇頰彩筆精選色，限量10份。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋就發現口罩解禁後，適逢228連假時的美妝品項皆較去年成長約30%，而現也適逢春季化妝品預購開跑，像口紅部分就以時尚夢幻唇膏彩殼的嬌蘭Guerlain紅寶之吻高訂唇膏，當中以#N°77最受天母貴婦們青睞，另外兼具光澤柔嫩與24小時強化保溼效果的Dior豐漾俏唇蜜，尤以#023、#004、#015最受歡迎，輕鬆打造出好氣色偽素顏；20日前全館刷聯名卡或指定信用卡，最低滿6000元起，贈百貨禮券100元，1樓化妝品單櫃累積滿2萬元贈百貨禮券400元。