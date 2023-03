自從疫情戴上口罩以來,不少女生都開始放棄了口紅、只化眼妝而已,轉而更著重因被口罩悶住的皮膚,所以百貨業者就在疫情期間發現,消費者以基礎保養品、眼妝為主,不過近日因著口罩令解封,口紅、底妝產品也隨之被帶動熱銷以外,特別在春季換季容易過敏的時候,所以像能更深入保養的美容導入儀、臉部按摩器等,同步也成為最近的熱銷品,現百貨也推出春季優惠,剛好讓消費者趁優惠為解封潮準備好新妝容。

Global Mall環球Online的Beutii LISSCODE 溫冷緊緻按摩儀LB-200,推薦價2980元。(Global Mall提供)

Global Mall環球Online的輝葉良品 迪芙洛爾-5 in 1天使之翼熱導按摩儀,原價1390元,優惠價1180元。(Global Mall提供)

Global Mall新北中和店的THE BODY SHOP 春季花妍底妝組,原價2210元、會員獨家價1400元。(Global Mall提供)

據Global Mall統計,自口罩解禁以來,彩妝商品,像唇膏、底妝、妝前保養品及腮紅銷量都明顯提升,業績成長近20%以外,熱賣商品包括滋潤型的護唇膏,還有像輕淡粉色調或百搭裸色,帶有蜜桃橘、玫瑰粉等色系唇膏最受歡迎,輕鬆能與各式妝容搭配,淡妝也可呈現自然好氣色,而粉底液、氣墊粉餅等則首選質地輕薄、具遮瑕力的產品。另外許多女性對於膚況、緊緻線條,因脫掉口罩後更為在意,帶動了臉部清潔、美容小家電熱銷,當中以多功能一機搞定、體積輕巧好上手最受喜愛;29日前線上下集結超過10大彩妝保養品牌推優惠7折起,美容導入儀、臉部按摩儀、潔膚機、粉刺機等也推出折扣,同時加碼推出環球Online推滿3500領券現折200。

京站的too cool for school粉粉嫩嫩便攜唇頰組,原價1960元,特價1280元。(京站提供)

京站的MAKE UP FOR EVER空氣粉餅磨皮組,原價4350元起,特價3415元起。(京站提供)

京站的SHISEIDO超進化絲絨緞光唇膏加紅妍肌活露5ml加妝前乳7ml,原價2316元,特價990元。(京站提供)

京站也統計底妝、彩妝都呈倍數成長,其中尤以唇膏銷售最佳,一天一櫃就能販售出上百隻,不管是水光或是霧面質地,甚至方便攜帶的彩妝組合都十分熱銷,像too cool for school粉粉嫩嫩便攜唇頰組,一次搞定唇頰妝品還享特價,另外疫情期間因口罩會導致悶痘、脫妝的粉底產品也因解封呈翻倍成長,像MAKE UP FOR EVER空氣粉餅磨皮組就享下殺;而本月京站每周五到周日都將推出「Q點成金,點數變現金」活動,全館單筆滿3000、卡友扣30點現抵300元。

大葉高島屋的嬌蘭Guerlain「貴婦奶油肌2.0組」,24K純金光粉底液35ml、保溼持妝凝露5ml、KISSKISS迷你唇膏,3700元。(大葉高島屋提供)

大葉高島屋的Dior豐漾俏唇蜜,1350元。(大葉高島屋提供)

大葉高島屋的Kanebo,單筆含巧色修姸精萃滿2000元,贈眼唇頰彩筆精選色,限量10份。(大葉高島屋提供)

大葉高島屋就發現口罩解禁後,適逢228連假時的美妝品項皆較去年成長約30%,而現也適逢春季化妝品預購開跑,像口紅部分就以時尚夢幻唇膏彩殼的嬌蘭Guerlain紅寶之吻高訂唇膏,當中以#N°77最受天母貴婦們青睞,另外兼具光澤柔嫩與24小時強化保溼效果的Dior豐漾俏唇蜜,尤以#023、#004、#015最受歡迎,輕鬆打造出好氣色偽素顏;20日前全館刷聯名卡或指定信用卡,最低滿6000元起,贈百貨禮券100元,1樓化妝品單櫃累積滿2萬元贈百貨禮券400元。