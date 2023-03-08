長年致力於維護勞工、移工及身心障礙者人權的現任監察委員王幼玲，近日進行活體捐腎，近70歲的她坦言已是允許捐贈的末班車，但她自認人生歲月已足夠，捐出一顆腎如果可以讓受贈者過上幾年有品質的生活，「我認為這樣的交換蠻值得！」

王幼玲昨（7）日於臉書秀出日前在醫院的照片，透露自己「捐了一顆腎」，如今已順利出院回到工作崗位，慢慢恢復往常生活，而與過去相比，現在更多的是要調養生息與規律睡眠，以前不在意的事情，現在都有了嚴格的紀律。

「像我這般『高齡』的捐贈者，已經是允許捐贈的末班車！」王幼玲指出，之所以沒有徵詢過多意見，是因為她很清楚大多數人會勸她避險，但她認為在健康監控下，即使整體功能有所減損，也不至於因此折壽太多，隨後手術時間雖然比預計的還要長了約一個小時，但結果還算成功，尤其妹妹的堅定支持，讓她現在還能活蹦亂跳。

但到底為何會選擇高齡捐腎？王幼玲則透露，去年她出門調查農業移工問題時，先生在家昏倒，雖然及時被發現，送急診後救回一命，但身體狀況卻有所變化，登記腎臟移植等待近10年的他，看起來恐怕等不到了，她才因此起心動念，自去年6月開始接受一系列的檢查，沒想到最後竟符合配對，才能順利捐出一顆腎給先生。

王幼玲說，111年底登記需要腎臟移植者有8126人，但這四年中，總計捐贈者僅不到800個，此次的自身經驗也讓她開始思考，「活體捐贈應該被鼓勵推廣嗎？」