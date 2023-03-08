骨質疏鬆症被稱為「無聲的慢性殺手」，中華民國骨質疏鬆症學會建議，成人每日必須攝取1200毫克鈣質、800單位的維生素D，才能有效預防骨質疏鬆症。義大醫院預防醫學科主任洪暐傑提醒，補充高劑量維生素時，若沒有足夠的鈣，可能增加骨質流失、減少骨質生成。

洪暐傑在臉書發文指出，一名60多歲婦人兩年前在門診做了骨質密度檢查，結果是-2.6（標準是-1以上，-2.5以下就是骨質疏鬆），當時婦人想用自己的方式治療；2年多後回診檢查，結果為-2.8。

婦人表示：「我每天都吃4000單位的維生素D，劑量非常高了，為什麼骨質還會變差？」洪暐傑解答：「因為只吃高劑量的維生素D，可能反而會讓骨質密度更差。」

洪暐傑分享《美國醫學會雜誌》一篇研究，結果發現，補充越高單位維生素D，骨質密度減少越多。並提醒，補充高劑量的維生素D的時候，在沒補充足夠鈣質的情況下，可能會增加骨質的流失、減少骨質的生成。

洪暐傑解釋，補充高劑量維生素D，經過身體的代謝，也會增加活性維生素D的量，活性維生素D可能會增加蝕骨細胞的量及活性，蝕骨細胞的作用增加會加速骨質流失；高劑量維生素D會抑制副甲狀腺素的分泌，同時減少了副甲狀腺素刺激骨質生成的作用。

他提醒，補充維生素D的時候，也要補充足夠的鈣質，搭配運動；補充維生素D要適量，針對骨質疏鬆患者，建議每日攝取800單位，鈣質每日攝取1000至1200毫克。