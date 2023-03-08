美女主播劉芯彤經常在臉書分享生活點滴，稍早發文提及5年前檢查出罹患乳癌，動兩次刀挖掉原位癌患部周遭和前哨淋巴結的過程，但最記憶猶新莫過於在病房恢復意識時，看到家人關切的眼神，如今則是心有戚戚焉表示：「我現在也能體會到那樣的心情」。

劉芯彤憶起五年前罹患乳癌，當時動第二次手術挖掉原位癌患部周遭和前哨淋巴結，根據老公表示醫生取出身上組織後，有請家屬確認，由於組織頗大，看了不免害怕起來，她也透露兩次動刀復原速度都很快，不外乎是女醫師雙手靈巧之外，也能體會女病患對胸部的特殊情感，並考量到美觀問題，盡可能藏在不容易被發現的地方。

在病房恢復清醒意識後，劉芯彤看到老公和母親焦急眼神，至今仍記憶猶新，如今自己也能體會當下心情，主要是家中毛寶貝安排「臍疝氣＋胃固定」的手術，而在安排動刀前，因為曾有過毛寶貝遇到庸醫險丟命前例，便在社團四處打聽哪個醫生或診所較好，不免道出「為人母」的心聲：「做人拔麻就是這樣，不管孩子長多大，體重有多重，永遠都是拔麻的心肝寶貝。即使孩子可能會頂嘴、可能愛搗蛋，總是氣一氣就過了，心肝就是心肝，誰都取代不了」。

對於被老公指出屆時一定不敢看手術過程，她也不忘嗆聲：「姊是跑社會出身的，法醫解剖我都能從頭看到尾，這麼小的手術怎麼可能嚇到我」，夫妻倆逗趣互動笑翻所有人。