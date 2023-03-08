2023年WBC世界棒球經典賽A組預賽今天在台中開打，3月11日晚間7時對戰荷蘭，3月12日中午12時對戰古巴，台南市政府特別在統一獅主場台南市立棒球場前廣場安排2場台灣現場轉播，歡迎市民一起共襄盛舉，為台灣隊加油打氣！

市長黃偉哲表示，棒球為台南市體育重點發展項目，也是南部唯一完整發展七級棒球的城市，世界棒球賽經典賽是棒球最高殿堂，期盼台灣打出好成績，力拚前2名，取得8強門票，前進東京複賽。

台南為棒球城市，今年有多名選手出身於台南或現於統一獅陣中服役的球員，包含崇學國小校友王建民、崇明國中校友成晉、南英商工校友陳江和、郭天信、宋家豪、黃子鵬及統一獅總教練林岳平、首席教練高志綱、現役球員胡智為、林岱安、陳傑憲等都是台南優秀棒球教練及選手，黃偉哲邀請市民朋友一起到場加油，助攻台灣隊勇奪佳績，前進東京複賽。

南市府體育局長陳良亁表示，本次轉播3月11日晚間7時對戰荷蘭，3月12日中午12時對戰古巴，荷蘭、古巴都是強勁對手，戰況激烈，歡迎市民朋友攜帶加油道具一起到場為台灣隊加油、集氣晉級4強前進東京巨蛋，挺進美國邁阿密決賽。