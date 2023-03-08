路透社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒7日報導，美國最快將從10日開始，鬆綁來自中國大陸的旅客入境，旅客入境時不再需要出示新冠病毒陰性證明。

中國大陸於2022年底放棄清零，新冠病例激增，美國於2023年1月要求來自大陸旅客入境時要出示陰性證明。

中國大陸去（2022）年底放棄清零政策，當地新冠病例激增，美國於今（2023）年1月5日加入日本、印度等行列，要求2歲以上從中國大陸、香港、澳門出發的旅客，出示出境前2天內新冠病毒陰性證明才能入境美國。

不過報導引述消息人士指出，隨著大陸新冠病例、住院人數、死亡人數下降，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將鬆綁陸客入境，最快預計10日起結束強制陸客新冠檢測的措施。

消息人士透露，美國CDC將持續實施旅客基因監控計畫（Traveler-based Genomic Surveillance Program，TGS），也就是詢問入境旅客是否自願採檢，以協助及早偵測出新變異株。

這項監控計畫將持續追蹤來自大陸、區域交通樞紐及其餘逾30國航班。美國於去年12月擴大實施旅客基因監控計畫，將西雅圖、洛杉磯的機場也納入實施範圍。

針對報導，美國CDC尚未回應。