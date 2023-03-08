香港名媛蔡天鳳遭前夫一家因金錢糾紛殘忍殺害後肢解分屍，至今蔡天鳳仍有部分殘肢未尋獲，目前港警已將嫌犯前公公等6人逮捕到案，昨（7）日警方又逮捕一名前夫女性友人，而她的身分也隨之曝光，竟是活耀於社群的「IG女神」。

根據《香港01》報導，昨（7）日中午潘女原要潛逃大陸，但遭大陸執法人員截獲遣返香港，當時她穿著灰色外套、黑色緊身皮褲，被警方戴上黑色頭套，押回警署偵訊，據悉潘女住在香港九龍站高尚住宅天璽，看來相當富裕還是名網紅，在她的社群平台中可以發現她經常與古天樂、黃百鳴等大咖明星合照。

潘女曾和古天樂等名人合影。（圖／翻攝東網）

不過，當潘女遭逮後，與她同樣身為網紅的姊姊在IG限時動態轉發一則影片，並寫下「我說服一個人的從來不是道理，而是南牆。能點醒一個人的，從來不是說教，而是磨難。成年人只能篩選，不能教育。人教人教不會，事教人一次就夠，吃虧和吃飯一樣，吃多了自然會成長」，更在影片旁打上「清者自清」，似乎是力挺胞妹暗指有隱情。

蔡天鳳碎屍案發生至今，目前已逮捕前夫一家四口及前公公情婦、遊艇公司職員6人，如今再增潘女共7人，除了前公公情婦和遊艇公司職員保釋候訊外，前夫一家將於5月8日再提訊，另外，蔡天鳳的媽媽6日入稟高等法院要求前公公不得私下出售蔡天鳳生前買給他的豪宅，也不得轉讓，僅能以信託形式代蔡天鳳持有目前房產，並請法院頒令宣布蔡天鳳才是豪宅真正屋主，將豪宅的產權交還給蔡天鳳。