2024年總統大選，最新民調顯示，若新北市長侯友宜參選，支持度將以32%領先民進黨主席賴清德的28%以及民眾黨主席柯文哲的21%。前立委沈富雄據最新民調分析，並斷言柯文哲民調將會一路下去，最後會擺盪在14%左右。

藍綠白紛紛布局2024，民進黨目前由黨主席賴清德參選機率高，民眾黨主席柯文哲也已表態參選，國民黨人選雖仍未明朗，但新北市長侯友宜參選的呼聲最高。《TVBS》6日公布最新民調顯示，若2024出現「三腳督」局面，侯友宜支持度32%、賴清德28%，柯文哲則是21%。與上一次TVBS民調相較後，賴清德增加3個百分點，侯友宜則少了2個百分點。

沈富雄昨(7)日在政論節目《少康戰情室》中針對該民調進行分析，認為柯文哲民調將會一路降下去，其高峰從來沒有超過20%，最低為12%，他預估柯文哲最後支持度會擺盪在14%左右。

針對選情，沈富雄強調，大家都忽視了時間的力量，過程中會有很多事情發生。此外，沈富雄認為，國民黨有許多事情讓人匪夷所思，因國民黨內除了侯友宜，還有誰能選？沈富雄提及，前立法院長王金平曾量說民調高的會下去，低的會上來一事，沈直呼「哪一個會上來？」並認為若是別的黨，就不會有這些雜音出現。