國內一周內新增3例猴痘本土個案，分別現蹤台北、新竹縣和高雄。猴痘疫情是否有擴大跡象？衛福部長薛瑞元今天表示，對於國內防疫系統有信心，過去新冠肺炎清零階段採取的追蹤、匡列、隔離、治療都做得還不錯，不過猴痘主要發生在特殊交友圈，需要用更細膩的方法來應對。

因應猴痘疫情，疾病管制署規劃兩階段疫苗接種，首波1100劑，可供3000人接種，第二波待加購的1萬劑到貨，目標4萬人接種。薛瑞元今天赴立法院社福衛環委員會前受訪表示，加購1萬劑疫苗已經簽訂合約，進貨期程還在和廠商核對中，一有訊息會讓外界知道。

衛福部長薛瑞元薛瑞元今天赴立法院社福衛環委員會前受訪。（王家瑜攝）

猴痘本土疫情逐漸上升，目前國內累計3例本土、5例境外移入病例。薛瑞元表示，我們必須提高警覺，但對於防疫系統是有信心的，過去新冠肺炎過程中，我們在清零階段採取的追蹤、匡列、隔離、治療都做得還不錯，不過猴痘還是要有不一樣，主要在特殊交友圈裏面，使用的方法要更細膩。

新冠疫情方面，輕症免隔離最快3月上路，但有專家認為，幼兒疫苗覆蓋率僅2成多，恐怕會有風險。薛瑞元表示，相關意見會納入評估，包括整體疫情走向、國人社會經濟復甦等通盤檢討，來評估3月是否可能進一步解封；由於疫情還是在變化中，實施前會做確認。

疾管署長莊人祥近日接受媒體專訪坦言，防疫最大挫敗是疫苗爭議。對此薛瑞元表示「十分認同」，因為有許多訊息是錯誤的、被扭曲的，但因為有些是保密協定，沒辦法為自己回答和辯護，「難怪莊署長會有這種委屈的感覺！」