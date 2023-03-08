婦女節前夕，屏基完成屏東首次乳癌手術中放療。(屏基提供)

婦女節前夕，屏基完成屏東首次乳癌手術中放療。(屏基提供)

國際婦女節前夕，屏東基督教醫院宣布7日完成屏東首次乳癌手術中放射治療，手術與放射治療一次完成，不僅保留乳房外觀，同時降低總輻射劑量，病人術後也無須時常往返醫院，提供屏東早期乳癌病人輔助治療新選擇。

患者67歲王姓女子洗澡時發現左側乳房有一硬塊，隨即到屏基乳房外科就診，經過超音波導引穿刺切片後確診為惡性腫瘤。由於腫瘤小於3.5公分，屬於早期乳癌，考量腫瘤位置及沒有淋巴結腫大等因素，屏基乳房外科主治醫師李靜枝建議採取微創手術切除腫瘤保留乳房外觀，再搭配手術中放射治療，預期將可達到最佳療效。

李靜枝表示，目前早期乳癌治療方式，大多採用乳房保留手術，加上術後15至33次的體外放射治療，治療期間病人必須每天往返醫院，同時可能出現照射部位皮膚紅腫、變黑、脫皮、纖維化，影響心血管及肺臟功能等副作用，造成病人心理壓力及困擾。

而乳癌手術中放射治療則直接在開刀手術中，針對腫瘤病灶切除後的區域進行單次高劑量放射治療，將放射治療療程大幅縮短，副作用也遠比傳統體外放射治療要來得小，生活品質較不受影響，且經臨床研究證實，兩種放射治療方式的5年存活率相同。

依據衛福部2020年癌症登記年報資料顯示，新診斷乳癌個案為1萬5259人，是婦女癌症發生率第一名；等於每34分鐘就有1名女性罹患乳癌，對女性健康的威脅不容小覷。

李靜枝指出，目前屏基有3位乳房外科主治醫師，為衛福部國健署核可的乳癌確認診斷及治療醫院，建議45歲以上女性善加利用國健署提供的免費乳房攝影檢查，倘若篩檢結果為陽性，屏基可以提供乳癌確認診斷、治療等相關醫療處置。屏基也提醒，目前這項乳癌手術中放射治療屬自費項目，健保未給付。