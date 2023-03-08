八貫2月營收為1.48億元，較1月與去年同期皆減少，累計前2月營收3.95億元，與去年同期相較持平。八貫指出，2月營收減少，主要由於公司1月可生產天數僅15天，明顯減少，再加上幾個戶外品牌延遲出貨，致影響2月出貨表現，而2月起工作天數與生產排程已回歸正常，且在稼動率維持高檔情況下，預期3月出貨量將會明顯回升，營收亦可回到去年平均水準以上的表現。

八貫累計前2月四大產品線營收比重分別為戶外49.7％、醫療22.7％、航太救生13.6％、軍工與其他14.0％，其中醫療與航太救生兩大產品線，前2月營收較去年同期分別成長18.9％與5.9％，軍工產品線則受惠軍用裝備防彈背心外罩訂單穩定出貨，前2月營收年增率逾4倍。在產品組合上，仍維持單一產品線不超過5成，高毛利的醫療與航太救生兩項產品線的合計占比亦持續提升。

八貫指出，在2月工作天數與生產排程均已恢復常軌下，預期3月營收將可明顯回升，四大產品線皆將回到成長表現，而在訂單能見度保持明朗，稼動率亦持續滿載下，預期第一季雖發生因1月工作天數明顯減少造成2月營收下滑之情況，整體營收表現仍將與去年第三季相當。