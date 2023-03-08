1.聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二在參議院銀行委員會表示，如果未來的經濟數據顯示需要採取更強硬的措施來抑制上漲的價格，那麼聯準會已準備好加大升息的步伐。鮑爾並表示，聯準會不會考慮改變其2%通膨目標，以及就業市場並未顯現經濟衰退即將到來。鮑爾周三將赴眾議院金融服務委員會備詢。白宮官員對此表示，拜登政府不會干預貨幣政策，但希望聯準會「停下來稍喘口氣」（take a breath），重要的是，不要過於依賴單一個月的數據。

2.美國民主黨參議院外交事務委員會主席華納（Mark Warner）等12名兩黨參議員共同聯署一項法案，將授權商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）下令禁止危及國家安全的外國技術，包括母公司為中國字節跳動的熱門短影片分享應用程式TikTok（國際版抖音）。華納表示，這項法案將中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉及古巴等6個國家控制的技術納入限制名單。

3.美國石油協會（API）公布，上周原油庫存減少383.5萬桶，打斷連續10周庫存水位升高的趨勢。此外，上周汽油庫存增加184萬桶，餾分庫存增加192.7萬桶，紐約期油交割地庫欣上周庫存增加2.4萬桶。

4.美國10年期指標公債殖利率尾盤從周一的3.983%跌至3.9696%，盤中一度漲4.53個基點，報4.003%。對近期利率走向較為敏感的美國2年期公債殖利率漲破5%，為2007年7月來首見。10年期與2年期債息的倒掛幅度來到約103個基點，為1981年9月22日以來首度突破100個基點。30年期債息從周一的3.912%下滑至3.8794%。

5.聯準會本月升息幅度擴大到50個基點的機率急升，周二美元指數尾盤勁揚1.21%，報105.6，盤中一度漲1.3%，報105.65，創下去年12月6日以來新高。美元兌日圓上揚0.9%，報137.17日圓，創下去年12月20日以來新高。澳元兌美元大跌2.24%，報0.6582美元，創下去年11月11日以來新低。澳洲央行升息25個基點，並預告將進一步升息，但在聲明中釋出轉向鴿派的信號，暗示或許升息周期已經接近尾聲。

6.聯準會的政策立場再度轉偏強硬，以及受美元飆升打擊，周二商品價格走弱。紐約期金收跌34.6美元或1.9%，報每盎司1820美元。紐約期油重挫3.58%，收在每桶77.58美元。布蘭特期油收跌3.36%，報每桶83.29美元。

7.根據芝加哥商品交易所（CME Group）的FedWatch數據，在鮑爾發表談話後，操盤手大幅提高了對聯準會3月升息50個基點的押注，現在貨幣市場期貨預期升息2碼的可能性超過70%，遠高於周一預期的約31%。