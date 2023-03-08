內政部長林右昌表示，有聽到謝市長希望所有都由中央去開發，這就有點可惜，捷運對基隆市發展很重要，地方政府把這樣的權利和機會捨棄，是非常可惜的事，所有城市都不會這樣做。（游念育攝）

基隆市長謝國樑日前稱，基隆捷運是中央提出的重大國家建設，如同機場捷運，應由中央政府支應相關營建支出，要基隆吞下53.86億元的分攤款，門都沒有；對此，內政部長林右昌表示，有聽到謝市長希望所有都由中央去開發，這就有點可惜，捷運對基隆市發展很重要，地方政府把這樣的權利和機會捨棄，是非常可惜的事，所有城市都不會這樣做。

林右昌指出，捷運是重大的建設，在各縣市都一樣，大家應該理性討論，基捷是跨越三個城市，包含雙北和基隆，沒有不用付錢的，如果是因為土地費用增加，應該思考如何利用都市計畫或區段徵收等手段，取得捷運路廊需要的土地，來解決問題。

林右昌說，聽到謝市長希望所有都由中央開發，這有點可惜，基捷對基隆市發展很重要，沒有一個機關單位比地方縣市政府更知道地方需要什麼，特別在捷運場站周邊的規畫和設計，還有TOD開發，以及社會住宅的規畫，或公共服務設施的整體配套，這都會帶動都市周邊發展，這才是捷運開發的利基，地方政府把這樣的權利和機會捨棄，非常可惜，所有城市都不會這樣做。

至於基隆市政府共同分擔基捷建設基經費，從17.7億元暴增爲53.86億元，遭藍營質疑選後經費增加這麼多，基隆捷運是一場「政治騙局」，林右昌表示，這想太多，捷運建設經費增加是因為基隆市過去財政的努力，財政等級提升，中央補助比例下降。

林右昌指出，這部分是可以討論的，也就是中央能否就這部分多給基隆支持，經費增加是因為土地經費，可以用都市計畫期他手段，不要一下子就掉入要不要負擔那個錢，如果連合理的經費都沒辦法負擔，就不用談捷運的建設營運。

林右昌表示，現在好不容易新北市也同意，未來新建跟營運是由新北市負責，這是一個天大的好機會，對基隆發展來說，對整個基隆河谷廊帶都是很大的契機。