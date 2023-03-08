第5屆世界棒球經典賽（WBC）A組預賽8日開打，第1場由荷蘭隊交手古巴隊，這次荷蘭前2戰都打午場，接著休兵1天後再打2場晚場比賽，總教練穆蘭斯（Hensley Meulens）認為，這樣的賽程安排對球隊是有利的。

荷蘭今天中午12點出戰古巴，明天同樣是在午間迎戰巴拿馬，10日休兵後在週六晚間7點碰上地主中華隊，最後一天同樣是晚場面對義大利。

穆蘭斯認為這樣的賽程安排對荷蘭隊十分有利，「有些球員到現在還有些時差問題這幾天仍會早起，所以前2天打早場比賽不錯。隨著時差調過來，晚場比賽也會做好更好的準備，尤其中間還休了1天，希望透過這樣的賽程安排運用投手陣容，在最後2天把最佳陣容排出來。」

這次外界認為A組是經典賽「死亡之組」，穆蘭斯也同意，「A組中的每支球隊實力相當，巴拿馬陣中也有很多大聯盟好手，古巴也是支有競爭力的球隊，這次還有大聯盟球員加入，中華隊雖然很年輕，陣中也有來自很多職業聯盟的好手，我認為這是實力最平均的組別，必須要盡力表現才能出線。」

此役荷蘭、古巴分別推出德布洛克（Tom de Blok）、Y. 羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）先發，穆蘭斯解釋讓德布洛克先發的原因，「他是我們最好的投手之一，很適合投古巴，幫我們贏下第一場比賽。」