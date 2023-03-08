今天是婦女節！據說婦女節由來是1908年的美國婦女舉行示威遊行，婦女們喊出象徵經濟保障和生活品質的「麵包加玫瑰」口號。東勢分局長林大為為讓同仁了解婦女節由來，提前在昨天致贈分局所有女性同仁玫瑰花及石岡區石山丘的吐司，並邀請到東勢區「DIDI DOMO東勢巨蛋」餐廳享用美食，暫時拋開家庭和工作的忙碌歡度婦女節。

東勢分局長林大為提前在昨天致贈分局所有女性同仁玫瑰花，並邀請到東勢區「DIDI DOMO東勢巨蛋」餐廳享用美食，歡度婦女節。(警方提供)

「女力誰說只是軟實力？反而是一個機關的硬實力！」依據警政署統計，全國女性警察官占比已由2007年4.16％，增加至2022年底12.88％，雖然還是少數，但已逐漸成為警察機關一股越來越重要的力量。

東勢分局長林大為提前在昨天致贈分局所有女性同仁玫瑰花，並邀請到東勢區「DIDI DOMO東勢巨蛋」餐廳享用美食，歡度婦女節。(警方提供)

警方指出，東勢分局女性同仁占比為14.22％，雖是少數，其表現並不輸給男性同仁，甚至在許多場合中，因為她們兼具勇敢與溫柔堅定的特性，以及柔中帶剛的工作態度，使得事情的處理變得更加圓滿，也讓民眾及其他同事十分有感。石岡所女警胡惠琦個性樂觀進取，處理案件積極主動，去年查獲酒駕案件計19件，占全分局去年查獲件數9.35％，以一抵十的功夫，可謂績效卓著。

土牛所警員阮怡雅，甫畢業就接任石岡所龍興里的警勤區，不論白天黑夜都能看到她騎著警用機車穿梭在龍興山區的身影，在無數條彎彎繞繞的小路中迷失方向，在被無數隻山上的狗追著跑的過程中，慢慢壯大膽識，努力貼近當地民眾，終於受到居民的肯定與愛戴，無論何時臉上都掛著的親切笑容是她的個人特色。

警方表示，兩位女警充分展現東勢分局女警兼具勇敢與溫柔堅定的特性，不論是在外勤或是內勤，完全顯露其巾幗不讓鬚眉、勇於承擔的特質，並且在工作過程中能充分發揮細心及耐心，讓事情的處理能更加圓滿，更讓民眾對東勢分局的為民服務讚譽有加。

東勢分局長林大為提前在昨天致贈分局所有女性同仁玫瑰花，並邀請到東勢區「DIDI DOMO東勢巨蛋」餐廳享用美食，歡度婦女節。(警方提供)

東勢分局長林大為以台灣數位優秀的女企業家為例，鼓勵所有女性同仁不要給自己設限，要充分運用自己勇敢與溫柔堅定兼具的特質來為人民服務；感佩她們長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，她們時常奔波、忙碌於職場工作與家庭照料間，不論身兼哪個角色，肩負壓力絕不亞於男性，無論在家庭方面或社會貢獻上都值得肯定與驕傲。