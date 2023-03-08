南韓大勢女團BLACKPINK近期展開世界巡迴演唱會，在世界各地刮起一陣「BLINK」（粉絲名）旋風，但沒想到即將於3月18、19來台開唱的她們，卻在3月3日傳出人氣成員Jennie意外受傷導致破相，讓粉絲們相當擔心。但Jennie在摔傷後仍現身巴黎時裝周並與戲劇男神朴敘俊同框，沒想到朴敘俊看到帶傷Jennie竟貼心做出1舉動，讓粉絲們羨慕不已。

Jennie日前在休息時因運動意外摔傷臉部，造成右臉紅腫只能貼著OK蹦待傷口復原，但近日她仍前往巴黎參加香奈兒2023／24秋冬高級時裝大秀，雖在活動現場Jennie臉上還貼著OK蹦遮掩傷疤，仍看得出些微腫脹，因此當她出現在會場遇到其他名人要求合照時，都顯得有些緊張。而同場現身的朴敘俊看到Jennie不知所措的表情時，他竟貼心地擺出各種逗趣的姿勢逗Jennie笑，而當Jennie害羞到轉身時，朴敘俊還貼心的站到前方為Jennie遮擋鏡頭，讓不少女粉絲直呼「男神太暖了」、「朴敘俊也太帥了，竟然還幫Jennie擋鏡頭」、「羨慕死」、「好暖的男神」、「珍妮真幸福」、「神仙組合」。

事實上，Jennie在3月3日發生意外後，就立即在官咖（weverse）上報平安，表示「怕BLINK們被我嚇到所以先向大家宣告」，接著透露在休息的這段時間她都有吃得好、睡得好，但沒想到在運動的時候腳踩空摔倒了，導致臉上有傷口，本來想要趕快好起來不讓粉絲們擔心，但現在傷口還在癒合當中，因此得貼著ok蹦一段時間，雖看起來有點傻，也請大家諒解。本來應該給大家看到最好的狀態，但沒想到最後卻是這個模樣，實在相當抱歉，但Jennie也承諾會讓自己盡快復原，希望粉絲們不要擔心。