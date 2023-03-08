馬祖官兵沙灘寫「沒肉吃」求救 帥化民揭2大問題：要檢討 @ChinaTimes

馬防部官兵近期因運補問題吃罐頭度日，在沙灘上留言抗議，監察院指出，除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，近期馬祖亦面臨海纜斷線危機，影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻對本案甚表重視，已申請自動調查。

據報導，離島馬防部因租用民船停駛，影響軍方疏運物資，莒光鄉駐防官兵在沙灘寫下「馬防部伙房主菜是白飯」、「馬防部伙房都沒肉」、「肚子餓都吃泡麵、罐頭」、「不要罐頭」等字樣。馬防部以海象不佳，因租用民船延航、故障維修無法運送，及廠商供貨不穩等因素回應，並暫以軍用罐頭替代。除了缺糧事件外，又傳瓦斯及彈藥補給等問題，近期馬祖亦面臨海纜斷線危機。

監察委員指出，上述情況影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，軍方未重視駐防官兵權益，恐影響民生及軍方作戰士氣。究竟馬防部駐防官兵長期面臨缺糧的實情，及離島物資長期運輸面臨的困境為何？相關基本民生需求及戰備補給，有無面臨相同問題？相關人員有無涉行政違失責任？權責單位的因應方案及解決措施為何？實有釐清調查必要。