普鴻資訊2022年全年獲利續創新高，主要貢獻來自於三大業務動能，1.支付系統使用微服務架構於各大銀行上線及採用，使用微服務可做到雙活及過版不停機，符合主管機關營運不中斷之規定；2.HSM(硬體加密設備)取得大量新客戶並成功外銷售至海外銀行；3.來自子公司捷智商訊及轉投資華致資訊亮眼獲利挹注。

展望2023年，普鴻資訊研發單位主攻資安產品(HSM硬體加解密設備等)，銷售至海外銀行及供各大金融機構採用。另外，為提供員工優良工作環境，已購置位於台北市中心約2.6億元辦公大樓，並於今年度完成辦公室搬遷並正式啟用。子公司捷智商訊擴增承租新辦公室及轉投資華致資訊亦於去度搬遷至新承租辦公室，皆使員工擁有良好的職場環境。

回應市場人才需求，普鴻2022年及2023年大幅度調薪，提供完整的員工福利，藉以激勵優秀人才、提高員工士氣。普鴻資訊表示，藉由祭出優於業界的薪酬條件，打造優質工作環境，期盼能延攬更多菁英人才加入普鴻行列。