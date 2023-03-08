WBC（世界棒球經典賽）今（8）日舉行開幕戰，20支球隊將在為期2個禮拜的賽程內展開激烈角逐，坐上世界最強的寶座，大聯盟日前也邀請了多位專家預測經典賽的4強組合、冠軍以及賽會MVP，沒想到身為棒球起源地的美國，竟然只被一位專家看好能夠奪冠。

11位專家當中各有4位看好日本及多明尼加奪冠，美國、韓國及委內瑞拉則分別有1位支持者。看好美國奪冠的阿德勒（David Adler）認為，多明尼加將在4強擊敗義大利，另一組合則由美國戰勝日本，最終美國會打敗多明尼加拿下冠軍，賽會MVP將會是費城人游擊手崔伊騰納（Trea Turner），阿德勒解釋，日本和多明尼加雖然擁有最好的投手陣容，但美國的打擊能力絕對能夠應付他們，曾拿下打擊王的崔伊騰納就是美國打線的催化劑。阿德勒也指出擁有多位大聯盟球員的義大利，會是本屆賽會的大黑馬。

官網記者克拉爾（Michael Clair）表示，日、韓將分別打敗美國、多明尼加闖進冠軍戰，最終由韓國拿下首座經典賽冠軍，NC恐龍左投具昌模成為MVP，克拉爾認為有望挑戰大聯盟的李政厚，已在最高殿堂打出成績的艾德曼（Tommy Edman）、金河成，以及堅若磐石的牛棚陣容是韓國奪下冠軍的原因。

哈里根（Thomas Harrigan）則是支持委內瑞拉，預測他們將在4強擊敗日本，冠軍戰則擊退多明尼加奪下冠軍，MVP由小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）獲得。哈里根表示沒有多少人談論委內瑞拉投打陣容，不過這條打線由小阿庫尼亞領軍，加上2017年美聯MVP艾爾圖維（Jose Altuve）、5座美聯捕手金手套裴瑞茲（Salvador Perez）及去年美聯打擊王阿萊斯（Luis Arraez）坐鎮，投手方面羅培茲（Pablo Lopez）、馬丁裴瑞茲（Martin Perez）及羅瑞格茲（Eduardo Rodriguez）都是具有多年大聯盟先發經驗，蘇亞雷茲（Ranger Suárez）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）則是在去年季後賽向外界展示了強大實力。