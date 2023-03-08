女神卡卡（Lady Gaga）自2018年演出電影《一個巨星的誕生》後，不但橫掃各個國家電影大獎的原創歌曲獎，更入圍備受奧斯卡金像獎最佳女主角獎，演技備受肯定。近日有消息透露，她將成為熱門夯片《小丑》的續集演員，成為新一代「小丑女」，嗨翻所有粉絲。

「小丑女」哈莉奎茵（Harley Quinn）是DC英雄宇宙中頗受觀眾喜愛的女性角色，據了解，女神卡卡將演出《小丑》電影的續集，更將擔綱「小丑女」，她曬出自拍照，貼文僅附上3顆黑色愛心以及一個電影播放器的表情符號，疑似在宣傳電影，粉絲看見貼文激動留言：「我們等不及了！」、「期待看到不一樣的哈莉奎茵。」

消息一出，許多影評分析女神卡卡與原「小丑女」瑪格羅比的差別，大家推測所飾演的小丑女會比瑪格羅比還要黑暗。儘管《猛禽小隊》和《自殺突擊隊》都是 R 級影片，但這兩部電影都是超級英雄大片，但結合了喜劇元素，基調相對輕鬆。若改由女神卡卡來飾演，故事的走向可能更加嚴肅沉重。

其實，女神卡卡先前就曾曬出拍攝《小丑2》的劇照，吸引362萬人朝聖按讚，認為她相當適合詮釋新一代小丑女的風格，也因為和先前《一個巨星的誕生》及《Gucci：豪門謀殺案》的角色個性大相逕庭，不禁讓人期待她有著驚人的表現。