老闆累了嗎？一名男網友分享，買包子回家卻吃到一塊長達14公分的塑膠片，讓他超級傻眼，雖然店家立刻道歉並承諾可以換包子，但是他還是覺得很誇張，也擔心萬一是小朋友拿到這顆包子，不小心吞下去怎辦，PO文引起網友討論，不少家長表示包子藏那麼大塊的塑膠片是挺扯的，但是小朋友也沒那笨會吞下去。

一名男網友在臉書社團《爆料公社》上分享，這是他平生吃到最可怕的包子，麵糰裡面夾了一塊超大的塑膠片，實際測量發現塑膠片長14公分、寬5公分，打電話向店家反應以後，店家雖然立刻道歉，並表示可以更換包子，但他還是越想越不對勁。

吃包子吃到一塊超大塑膠片。（圖／翻攝自爆料公社）

男網友表示，他覺得這個疏失算是很嚴重，但店家卻有點想把事情輕輕帶過的感覺，只說是不小心，製作過程中沒有注意，讓他覺得很扯，如果是小朋友吃到這顆包子，沒有注意咬著咬著就吞下去怎麼辦？

包子藏14公分塑膠片。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文引起網友討論，「太離譜了吧？包的人沒發現嗎？」、「我還吃過，小籠包裡有拖把布條」、「這個太誇張了！」不過，也有許多家長表示，原PO不用擔心小朋友，因為他們年紀小但也不笨，這麼大片的塑膠片小朋友吃不下去。