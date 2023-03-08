李維拉對珍珠奶茶感到好奇，特地拿起杯子仔細研究。(台中市府提供)

李維拉對珍珠奶茶感到好奇，特地拿起杯子仔細研究。(台中市府提供)

台中市長盧秀燕頒發榮譽市民證、榮譽市民紀念徽予李維拉。(台中市府提供)

台中市長盧秀燕歡迎李維拉為經典賽開球，特別準備珍珠奶茶讓李維拉嘗鮮。(台中市府提供)

台中市府晚宴宴請李維拉，特別準備了春水堂創始店的珍珠奶茶給李維拉嘗鮮。(台中市府提供)

擔任「2023世界棒球經典賽」A組預賽開幕賽開球嘉賓的洋基隊傳奇守護神李維拉，7日晚間抵達台中，台中市府特別準備珍珠奶茶、梨山茶及在地水果特產等宴請李維拉，並頒發榮譽市民證書給他；首度品嘗珍奶的李維拉相當好奇，還特地拿起杯子仔細端詳。

「2023世界棒球經典賽」A組預賽今天晚間將在台中洲際棒球場登場，美國職棒名人堂球星李維拉應邀開球，他昨天與夫人抵達台中，市長盧秀燕表達歡迎與禮遇，盧秀燕說，台中是珍珠奶茶的發源地，特別準備春水堂創始店珍珠奶茶招待李維拉，藉以行銷「台中好甜」的品牌形象及城市特性。

此外，市府還準備了東勢茂谷柑、太平枇杷及外埔火龍果、新社葡萄等在地水果，李維拉品嘗之後大呼美味，他說，過去沒吃過枇杷及釋迦，口感相當獨特，但最喜愛的水果還是火龍果。

盧秀燕表示，台中市身為經典賽A組預賽主辦城市，又是台灣著名的糕餅之都，特別準備特色糕點與梨山茶贈送李維拉，展現地主對他的歡迎。