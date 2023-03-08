一名單親母親說丈夫在女兒出生前遭酒駕駕駛撞死，她平時做2份工作才夠母女2人餬口，女兒平時相當乖巧，某次她發現女兒心情低落，一問之下女兒說因為同學們都到補習班學英文，下課都用英文對話，讓她很失落；該母親說沒有能力供應女兒補習，難過發文「是不是媽媽我太沒用了」。

該母親在Dcard發文，她的女兒在出生之前，丈夫就因意外身亡，肇事者是酒駕，她此後身兼父職，女兒漸漸長大後從未過問父親的事，平時相當安靜，不會討要玩具，也從不會讓她擔心課業，她說身為媽媽對女兒無所求，只希望女兒能快樂地長大，「有什麼我能付出的都會盡力完成」。

原PO說日前接女兒放學時，發現女兒心情明顯低落，女兒說因為其他同學都到補習班學英文，同學間都用英文聊天、比賽單字量，女兒感到格格不入，原PO難過地說她的正職加上兼職的薪水只能負擔生活費，存錢都有困難，父母都靠老人年金過生活也無法幫助。

原PO發文「做媽的真的很想滿足她的心願，不過我實在無能為力，也感到很自責，看著女兒放學後的背影，突然覺得很想哭」。其他網友留言「真的是不要酒駕，好好一個家庭就這樣被毀了」、「同樣身為媽媽的我覺得有點難過又有點感動…如果你不介意，我可以免費線上幫她補習英文」、「媽媽千萬不要跟自己過不去，至少妳沒有讓孩子負債或是丟下孩子跑掉」。

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