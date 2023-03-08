華信航空為服務馬祖離島鄉親，今年3月26日起新開闢台北－馬祖南竿航線，初期規劃每日往返1班，今日上午9時起正式對外開放訂位，旅客可透過華信客服專線、網站或APP購票。

華信指出，3月26日起每天由台北直飛馬祖南竿，以70人座的ATR飛機執行飛航任務，無論是返鄉、商務或旅遊都非常便捷。

班機時間以方便旅客搭乘為考量，台北－南竿AE7901班次上午10時30分由松山機場起飛，11時30分抵達南竿機場；南竿－台北AE7902班次中午12時20分由南竿機場起飛，下午1時15分抵達松山機場。

華信航空邀請旅客搭飛機到馬祖欣賞海面上的「藍眼淚」。（華信航空提供／陳祐誠傳真）

華信表示，歡迎馬祖鄉親搭乘華信航空班機，利用清明假期返鄉掃墓。配合馬祖每年4月藍眼淚爆發季節，旅客可搭乘華信班機到馬祖欣賞海面藍色光點，或造訪小希臘美譽的馬祖芹壁村、馬祖巨神像，也可品嘗馬祖美食好酒。

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