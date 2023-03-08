外媒近日報導，白宮官員證實，美國開始放行從中國大陸進口的太陽能電池板，相關中國大陸企業也證實已出現「解凍」跡象。大陸學者表示，美國產能無法滿足自身需求，離不開中國大陸相關產品。已開發國家和開發中國家應共同應對氣候變化，在全球範圍內進行資源優化配置才是最佳選項。

路透6日報導，美國白宮清潔能源創新高級顧問波德斯達（John Podesta）當日在參加休士頓的一場國際能源會議期間證實，美國從中國大陸進口的太陽能電池板數量已經增加。他表示，「有了更明確的相關規則指引，我們看到更多貨物通過（海關）」。不過，他並未詳細說明近期通關的太陽能電池板的具體數量。

路透觀察指出，長期僵局之後終於將產品打入利潤豐厚的美國市場，對於中國供應商來說是種安慰。這其中就包括天合光能。該公司的美國發言人表示，過去4個月，超過900兆瓦的太陽能電池板已在美國清關，其中只有不到1％的產品被扣留檢查，這足以為超過15萬戶家庭供電。據悉，另一家中國大陸太陽能電池生產商「晶科能源」的貨物也已被解除扣留。

據美國《華爾街日報》報導，美國幾乎不生產太陽能所需的任何部件，而能夠以更低成本生產太陽能元件的中國大陸，控制著超過80％的供應鏈，主導著太陽能電池板和其他重要設備的生產。路透指出，限制進口中國大陸產太陽能電池板，導致美國太陽能項目建設被迫凍結，這已對拜登政府的清潔能源和應對氣候變化目標構成風險。

廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強向《環球時報》表示，美國此次放行中國大陸太陽能電池板的理由很簡單，即離開中國大陸太陽能電池板，美國難以完成自身的可再生能源發展目標。「爭不過又離不開」是美國對中國大陸太陽能產品又愛又恨的原因。「事實上，美國廠商無法與中國企業競爭。兩者在品質和技術上差不多，但中國產品便宜很多」。

林伯強分析說，限制中國大陸企業本質上是為了保護美國國內產業，拜登政府通過《通膨削減法案》目的也在於試圖全方位遏制中國大陸。但這種遏制在可再生能源、應對氣候變化等領域「不太現實」，因為其本身成本高、過程複雜，應對這些課題迫在眉睫，應該由已開發國家和開發中國家共同解決，因此在全球範圍內進行資源優化配置才是最佳選項。