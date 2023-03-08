今天是3月8日婦女節，台北市前副市長黃珊珊臉書PO文，「我對這個節日很有意見，為什麼沒有先生／男士節？」黃重申，若男女地位本來就平等，為何需要大聲爭取才能享有平等地位，甚至要弄一個特別節日。

「男女除了在生理構造上，本來就應是平等的」，黃珊珊認為，平等地位若需要大聲爭取，或特地訂一個節日，這代表本質上就不平等。黃珊珊擔任北市副市長期間，致力推動男女生理平權，曾說希望女性不用花費多餘的錢去正常過每一天。

她指出，北市府曾編列7000萬元預算，推動「國中生理用品供應試辦計畫」，2022年全面在台北市實施；立法院相當重視該項政策，要求各級學校比照辦理。教育部也宣布，將於112學年度跟進，高中以下學校免費發放女性生理用品，包括急用者可定點取用、弱勢生個別發放。

黃珊珊呼籲，台灣要擺脫月經貧窮，性別教育還需要更跨一步，「生理上的不平權，我們能用立法與制度來改善；生活上的不平等，我呼籲從每個人的身上去改善」。