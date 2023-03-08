周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌3.58點或0.77%，為460.6點，房地產股和科技股受挫最多。德國股市跌0.6%，報15559點。

鮑爾在參議院銀行委員會發表聽證談話，指出如果新資料要求更嚴厲措施來遏止通膨，聯準會可能較預期升息更多，並準備採取更大規模的步驟。

聯準會和歐洲央行都將在本月稍晚召開政策會議，市場正在準備應對另一次的升息。

「市場正在對加息前景作出重新定價」，Plurimi Wealth投資長Patrick Armstrong說：「今年以來，全球各經濟體表現出相當強的韌性，雖然這對成長來說是好消息，但對所有央行面臨的通膨壓力來說，卻是個壞消息」。

花旗集團經濟學家預計，歐洲央行將在3月和5月分別將利率上調50基點，使政策利率在7月之前升至約4%。歐洲央行此前已經表示要在3月加息50基點，但對後續的動作持開放態度。

不過受到經濟前景好轉和企業獲利優於預期的激勵，歐洲股市今年以來上漲8.4%，表現甚至超越美國股市，法國股市曾衝破歷史新高，德國股市也逼近高點。

目前歐股的600家成分股，已有238家企業公布第四季財報，其中有59%的企業獲利超過預期。而在一般的財報季中，有53%企業會超出預期。

在中國公布二月疲弱貿易數據後，頂級酒商LVMH集團跌1.1%，報816歐元。

基本金屬價格下跌，礦業股也跌2.5%，為表現最差的板塊。

德國的漢高集團(Henkel)表示，預計工業和消費需求放緩，將抑制今年銷售成績，之後股價跌2.7%，報67歐元。

由於2023年財測低於預期，快餐供應商HelloFresh大跌10.2%，報20.4歐元。

挪威氫氣公司Nel在完成折價9%的私人配股後，股價下跌8.3%。

德國食品加工設備製造商GEA集團在公布2022年獲利好於預期後，上漲了3.7%，報43.5歐元。