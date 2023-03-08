傳出美國將限制投資特定的中國產業，包括先進半導體、量子運算以及人工智慧（AI）等，美國與中國的科技交鋒越演越烈，根據《華爾街日報》報導，中國一年一度兩會召開，一些知名的中國網路高階主管未能與會，取而代之的是AI和半導體專家，顯示北京的政策重心正發生變化。

報導指出，在今年全國人大代表和政協委員名單上，包括中國網路巨頭騰訊執行長馬化騰、百度執行長李彥宏和網易公司執行長丁磊等人均未列在名單中，今年這些人的缺席，反應出網路服務行業已不再是中國政府發展的重點。

值得關注的是，在中國一年一度兩會代表和委員中，有許多來自AI、雲端計算、半導體、硬體等戰略性領域的企業家和研究人員，而這種變動，凸顯出中國政府的政策重點正轉向提高技術和供應鏈的自給自足。

報導提到，中國國家主席習近平提拔了大批科技專才進入中共中央委員會，這些人才在航空航天、人工智慧和其他具有戰略重要性領域具備經驗。

會議上值得注意的新面孔，包括AI巨頭商湯集團股份有限公司負責人湯曉鷗，執掌華虹半導體有限公司的張素心，AI晶片製造商寒武紀執行長陳天石；以及來自半導體行業的其他代表像是中國科學院副院長、晶片專家李樹深，以及中國最大的晶片代工商中芯的工程師郭會琴等。

報導指出，今年中國兩會的任務之一是研究相關立法和政策，以幫助實現這些目標。