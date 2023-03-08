時序已來到3月，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖鼠、生肖兔、生肖牛運勢將超級旺，不僅在事業能獲得好表現，受到老闆器重，進而升職加薪外，在投資方面也能賺到一些額外獎金，可好好把握。

▍生肖鼠

生肖鼠在3月運勢將超級旺，事業上在貴人的幫助下能夠突破自己、展現優勢，甚至業績不斷屢創新高，進而受到老闆器重，獲得升職加薪的機會，接下來只要好好把握住機會，必能賺取豐厚獎金。

▍生肖兔

生肖兔性格一向較於沉穩，所以運勢方面一直以來都不會太差，在近期不僅在生活中能得到貴人相助外，在3月份賺錢的管道也將越來越多，在生意上能夠得到很多的合作機會，讓他們錢財不斷流入口袋中，可好好把握。

▍生肖牛

生肖牛在3月將受到財神爺眷顧，在事業上懂得運用身邊的人脈來讓自己談到合作項目，而受到老闆器重，獲得不少獎金。另外近期在投資方面，可讓他們賺到一些額外的資金，只要好好妥善利用，必能存到一筆可觀的數字。