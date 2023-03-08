好的廣告要言之有物，該如何指導學生說對的事？策略如何發想？創意如何源源不絕？時報大師會館《金犢學苑》第二堂課，由國立高雄科技大學創新設計學院院長翟治平，開講『逐鹿金犢致勝心法』。曾擔任二十五次評審，以及先後指導學生獲得金犢獎「全場最大獎」及六次「最佳學校獎」的經歷，翟治平老師以指導者與評審的雙重角度，為參賽的老師及學生，傳授多年指導獲獎的秘訣。

指導時不做空泛的描述

創意很重要，但要有因有果，絕不是「我認為」。翟治平提醒擔任指導者的老師們，一定要先帶領學生了解策略單給出的訊息。每屆金犢獎，出題單位都會提供策略單，是企業主為比賽訂出的詳細資訊，包含企業形象、受眾對象，甚至行銷目的。從裡面可以看出業主期待作品能夠呈現哪些訊息，這也是策略單最重要的地方。

至於策略怎麼訂？翟治平強調，做設計前要先釐清消費對象是誰。透過STP市場分析，以差異化做出市場區隔，並從中選擇目標市場，延伸出目標族群，藉此做出市場定位。只有了解目標消費對象，深度分析其行為模式，才能抓準設計方向，讓受眾感同身受。

避免踩到創意雷同的陷阱

金犢作品評審現場，創意雷同的作品動輒數十、數百張。如何跳出創意雷同的陷阱？翟治平提到，一般人要在短時間想出很多點子是困難的，但如果從創意的正面、負面、具體、抽象這四大面向進行思考，十個點子就會變成四十個，再層層篩選出最符合本身策略的那一個，就是最好的創意。帶領學生常做練習，就能更容易跳脫傳統框架的束縛，自然而然與他人的創意產生差異化。

另外，翟治平更提出創意的魔法生成術，透過將圖像與文案拆解及轉化的培訓，讓學生將創意再往下多想一層。從收集資料開始，選定適合的圖像或文字進行拆解，從中找出最契合本身策略的共通點，就能轉化成自己的創意或文案。

最後透過指導得獎的案例，翟治平分享自己指導學生的過程。從參賽開始，如何一次次與學生進行創意激發，往返修改視覺與文案，並給予建議，一步步讓學生的初稿優化成得獎的作品。

《金犢學苑》第二堂課—翟治平老師的『逐鹿金犢致勝心法』已上線，擔任指導者的老師，或是身為參賽者的同學，都能從中學到金犢獎獲獎的技巧。課程原價2000元，優惠價只要380元！想逐鹿金犢？精彩內容千萬不要錯過！