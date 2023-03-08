30歲「新疆維納斯」古力娜扎外型甜美和艷麗兼具，走出去年小三陰霾後，近日被網友直擊在新疆參加成龍新片《傳說》的開鏡儀式，被選為新一代「龍女郎」的她，也被視為「金喜善2.0」，將在片中和成龍大哥配對，然而兩人年齡差高達38歲，從外形看有如爺孫戀，今(8日)港媒報導引來不少網友抗議。

據知，成龍2005年開拍電影《神話》時特別欽點韓國第一美女金喜善當女主角，近年新疆女神當道，成龍便看中了有新疆四美封號的古力娜扎來擔任《神話》續集電影《傳說》的女主角，明顯希望循同樣模式再度捧紅古力娜扎，而片中也請到張藝興、李晨、李治廷、彭小苒等演員來助陣。

向來喜歡在自家電影安排和女主角有精彩對手戲的成龍，這回欽點顏值超高的古力娜扎擔任「嬌」點，自然引發許多討論，據《東網》報導，有網友認為，當年拍神話時，成龍只有50多歲，配上20多歲的金喜善還算可以，但這回68歲的成龍竟找來30歲的古力娜扎配對，光是在鏡頭前合體就沒什麼CP感，更何況是看到正片時可能更慘不忍睹，但話雖如此，一向堅持做好自己事情的成龍仍在如火如荼拍攝新作品，懶理外界眼光。

古力娜扎外型精緻，早年被封為「北影校花」，並演出《軒轅劍之天之痕》出道，2015年她和張翰雙雙認戀，2年後坦言因承受太多壓力、聚少離多宣布分手。去年古力娜扎爆出帶男演員徐開騁回家過夜，引來男方女友張天愛指控劈腿，古力娜扎也隨後快刀斬亂麻澄清是被騙的受害者，無意成為小三破壞別人感情，才化解一場危機。