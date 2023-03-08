教育部今宣布，8月1日起實施友善提供多元生理用品計畫，針對不利處境學生發放多元生理用品，並尊重學生使用生理用品種類、材質之不同，在各級學校及教育部所屬場館設置定點，以供急需取用。教育部預估9.5萬名不利處境學生受惠，今年將編列1億200萬元經費因應。

教育部聚焦於月經貧窮及不利處境者交織性議題，提供多元生理用品對象為不利處境及有急性需求學生，也教導認識不同種類的生理用品，研擬關懷輔導教育措施，減少學生於月經期間身心窘迫情形。

教育部表示，針對高中以下學校不利處境學生，提供方式得發放生理用品實物或票券等，由地方政府或學校在兼顧學生不同需求下，評估、考量各地方、學校區域位置、環境、資源差異，規畫因地制宜且適切友善的提供方式。教育部將予以補助，並已報行政院爭取全額補助地方政府。另外，將於學校設置定點，以供急需學生取用生理用品實物。

針對大專校院不利處境學生，則以「大專校院弱勢學生助學計畫」之對象為主，將多元生理用品補助納入計畫內之生活助學金發放；針對有急需的學生，學校得兼採定點取用及定點販售。

教育部所屬場館針對有急需之入館民眾，採定點取用，生理用品放置於服務臺、哺集乳室及醫務室等，民眾可洽服務人員索取；此外，教育部也持續鼓勵場館辦理定點販售，提升民眾急需之近便性。

教育部除透過補助解決生理用品問題，也將加強對所有學生之人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育措施，實施跨領域、議題教學，並研發補充教材、拍攝教學影片，提供教師教學資源，以深化校園月經教育，實踐性別平等價值。