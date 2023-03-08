肝硬化惡化成「肝腎症候群」 醫師建議這麼做延續既有腎功能

一位88歲的陳老太太患有糖尿病和B型肝炎引起的肝硬化，雖然有這些慢性病，但在兒女細心照顧下，不至會影響日常生活。光田醫院指出，陳老太太後來外形漸起變化，肚子越來越鼓起、腳越來越腫脹、人也越來越喘；經判定是肝硬化惡化成「肝腎症候群」。

光田醫院腎臟內科門診發現陳老太太腎臟功能逐漸惡化，已從第四期腎臟病進展到第五期，肌酣酸從2.5上升到4.4，腎絲球過濾率從18惡化到9。這已經接近需要洗腎程度，於是安排住院治療，後續檢查排除一些會引起腎功能急性惡化的因素，像是腸胃道出血、感染、藥物等，判定是「肝腎症候群」。

光田腎臟內科主任王家良說，腎臟是生命活水源泉，與其他內臟器官息息相關，很多疾病，例如三高、痛風、藥物濫用等都會引起慢性腎病。又例如心衰竭也會造成腎衰竭，稱為心腎症候群；肝衰竭也會造成腎衰竭，稱為「肝腎症候群」，以往一直沒有特別治療方式，只能等待是否能夠肝臟移植。

王家良指出，現在臨床治療有了新曙光，一種過去用以治療食道靜脈瘤出血的藥物名為《terlipressin》，配合白蛋白一起注射治療，可以顯著減低肝腎症候群引起的相關症狀。依病況一般約需3-7天療程，老太太經過5天治療，肌酣酸降回2.4，喘和水腫也明顯改善，脫離需要洗腎危險，也可恢復日常生活，兒女們也放心下來。

王家良說，腎臟是人體最重要器官之一，腎臟若有任何的改變都會對其他的器官系統及生理活動有某種影響。國際腎臟病學會和國際腎臟基金聯盟聯合倡導每年3月第二個星期四為「世界腎臟日」，期望民眾多多了解腎臟的重要性與相關健康問題，並重視慢性腎臟病的早期檢測。

「慢性腎病常是冰山一角，其實有許多人患有腎臟病而不自知！」王家良呼籲，要積極認識自身腎臟健康狀況，維持健康飲食、乾淨飲水，運動並戒煙，以維護腎臟健康，如患有腎病要及早治療，以延續既有的腎功能。