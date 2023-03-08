泰北高中近日舉辦了一場全球性的金犢校園創意日活動，這是全台首場金犢獎創意分享會，校方非常重視全球性競賽，並致力於鼓勵學生積極參與，吸引了百位同學參加，並邀請到泰北高中陳建佑校長、邁肯行銷董事長暨執行長張志浩出席，這次分享會不僅激發了學生們對於創意和策略的思考，也讓他們更深入了解了金犢獎競賽的重要性和價值。

陳建佑校長在分享會上表示，他在去年頒獎典禮上才知道，學生們在金犢獎比賽中表現優異，除了有非常多的參賽件數，學生們更是在十萬件作品中脫穎而出，得到了銀犢獎的成就，這是一個非常值得驕傲的成就。校長呼籲學生們繼續保持高度興趣，積極參與時報金犢獎國際競賽。

泰北高中陳建佑校長致詞。（圖／時報獎執委會提供）

張志浩執行長以金犢獎總決審評審經驗，提到得獎作品最重要的是策略，策略是最困難的部分，創意只要多讀、多看、運用科技就能達成，但最終要回到策略面，回歸到產品的特質、消費者輪廓、消費者洞察上，就像去年台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎的金犢獎作品，畫面呈現多人一起投票、大樹代表永續的精神，便是符合台新銀行當年「認真、永續」的品牌精神，後續也應用到許多企業形象的展現中，此案例希望能激發同學對創作的熱情，為自己在學期間留下輝煌的成績。

邁肯行銷董事長暨執行長張志浩演講。（圖／時報獎執委會提供）

台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎－金犢獎作品。（圖／時報獎執委會提供）

第三十二屆時報金犢獎國際競賽收件截止日為5月12日，策略單主題共有13題，包含:永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、旺旺孝親公益短影片設計獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、森田藥粧集團設計獎、積目品牌傳播廣告設計獎、永和豆漿「豆寶戰隊」新品品牌形象廣告設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺集團網路行銷企劃獎、中華崑崙關·海峽兩岸情設計獎、Signify設計獎，其餘題目陸續推出當中。