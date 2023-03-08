目前摺疊螢幕手機以左右向內折疊式為主，特點為螢幕尺寸大，適合多視窗作業，且高沉浸感也受遊戲玩家喜愛，除三星外，Vivo、小米與榮耀等大陸業者於2022年下半也相繼推出左右摺疊式螢幕手機。上下摺疊式螢幕手機則以便攜性為特點，2022年僅三星、摩托羅拉與華為推出新款機種。

就摺疊機的機型來看，左右折疊式螢幕手機尺寸較大，對記憶體與電池容量需求較高，2022年上市機款中，記憶體容量最高達1TB，電池容量最高則為5000mAh，後置鏡頭方面，除Vivo X Fold+為4顆外，其他業者皆配置3顆。上下摺疊式螢幕手機特色為機體輕薄，規格等級雖不若左右摺疊式，然攜帶方便為其特點，目標市場與左右摺疊式有所區隔。

三星首度於2019年推出左右摺疊式螢幕手機，2020年再推出上下摺疊式，整體折疊螢幕手機市場持續成長，大陸業者也相繼加入市場競逐行列，2022年上市的Moto Razr 2022、Vivo X Fold+、榮耀Magic Vs分別於面板刷新率、後置鏡頭與電池容量有突出表現，預估未來蘋果首款摺疊螢幕手機推出後，市場成長力道與業者競爭將更加激烈。