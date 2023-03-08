國民黨日前於南投立委補選落敗後，新北市長侯友宜未出席林明溱選前之夜一事引發許多討論，媒體人邱明玉透露，其實侯當晚之所以沒參加，是幕僚獻策之故。而有網友為侯友宜抱不平，認為不是他本人參選，也非他提名林明溱，為何要檢討他。

「當然…我覺得這個理由很瞎啦！」邱明玉昨（7）日於政論節目《全國第一勇》指出，自己去了解之後，得知侯友宜沒參加林明溱選前之夜的原因，是侯的幕僚獻策，認為他應該要有總統高度，如果太介入選舉事務，可能會流失綠營選票。

邱明玉直言，對於侯友宜幕僚的這番言論，她覺得是在「練痟話」（閩南語，意指胡說八道）；主持人徐國勇也好奇，如果是想要綠營選票，應該是要去林明溱的場子，把支持蔡培慧的選票拉過來才對，邱明玉則回應，「所以我跟你講，這個就是我們一般人看不懂的地方。」

事實上，相關議題這幾天已吵得沸沸揚揚，有網友直言，林明溱本來就有爭議，就算侯友宜去站台也不見得能贏；也有人提到，南投補選候友宜根本非直接關係人，再怎樣也不該是檢討他；還有網友警告，國民黨只是輸了一場又開始內鬥，如果再這樣下去，2024總統大選恐怕要危險了。